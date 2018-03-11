قبرص يفيض بها الكيل من انتهاكات تركيا

نيقوسيا(صدى):

كشف مفوض الرئاسة القبرصي، فوتيس فوتيو، اليوم الأحد، عن قيام تركيا بالعديد من الانتهاكات الهائلة والمشينة للقوانين الدولية، لافتًا إلى أن بلاده تواجه غطرسة غريبة من السلطات التركية، التي تتدخل في شؤونهم دون وجه حق.

وأكد ” فوتيس فوتيو ” على تدخلات تركيا غير المقبولة قائلًا: ” إن قبرص تواجه تعنتًا تركيًا وغطرسة زائدة وغير مسبوقة على المستوى الدولي مؤخرًا، بالإضافة إلى انتهاكات صارخة للقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق السيادية فى منطقتها الاقتصادية الخالصة. ”

وأوضح مفوض الرئاسة القرصي: ” سنواصل العمل من أجل إيجاد حل يعيد توحيد بلدنا ويحوله إلى أرض سلام وأمن ورخاء لسكانه مع ضمان جميع الحقوق والحريات الأساسية للجميع. ”