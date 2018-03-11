بالصور.. ملكة جمال الكون في حفل تتويج miss إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

نظمت السلطات الإندونيسية، المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال البلاد، فى العاصمة جاكرتا، وتعد مسابقة ملكة جمال إندونيسيا هذا العام مميزةبسبب مشاركة ملكة جمال الكون ” دي ليه نيل ” ، وعدد من ملكات جمال إندونيسيا السابقين .

مع العلم أن العام الماضي شاركت ستيفاني ديل فالي ملكة جمال العالم، في حفل تتويج ملكة جمال إندونيسيا، والذي انتهى بتتويج أنتشينتيا هولت نيليسن miss Indonesia 2017، في حفل كبير.

حيث تمكنت أنتشينتيا هولت نيليسن من اقتناص اللقب من بين 33 متسابقة بذلت قصار جهدها لارتداء تاج ملكة جمال اندونيسيا لعام 2017 .

وجاءت أعلى 5 متسابقات في المسابقة التي تنافست بها 33 متسابقة في مقدمتهم أنشينتيا هولت نيلسين، وبنجكوكو، وشمال سولاويزي، وأيو ساراسواتي، ويجياكرتا أنجا أريئيلا .