فيديو طريف لجدة رأت حفيدها يرتدي ” جينز ممزق “

بكين(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مقطع فيديو طريف لجدة صينية تشفق على حفيدها الذي يرتدي الجينز الممزق وقررت مساعدته بعد توبيخه.

ويمكن سماع ضحكات الحفيد في الفيديو لعدم استيعاب جدته أنه هذه آخر صيحات الموضة وقامت بإعطائه سروال زوجها القديم لارتدائه بدلا من بنطاله الممزق.