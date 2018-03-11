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فيديو طريف لجدة رأت حفيدها يرتدي ” جينز ممزق “

فيديو طريف لجدة رأت حفيدها يرتدي ” جينز ممزق “
بكين(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مقطع فيديو طريف لجدة صينية تشفق على حفيدها الذي يرتدي الجينز الممزق وقررت مساعدته بعد توبيخه.

ويمكن سماع ضحكات الحفيد في الفيديو لعدم استيعاب جدته أنه هذه آخر صيحات الموضة وقامت بإعطائه سروال زوجها القديم لارتدائه بدلا من بنطاله الممزق.

When grandma sees your ripped jeans…

When grandma sees your ripped jeans…Not like those grandmas who add patches underneath the rips, this one finds out her husband’s trousers, asking the grandson to put on.

Posted by PearVideo on Friday, March 9, 2018


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسكينه العجووووز
ماشافت حفيداتها حول العالم -لكان اعطيتيهم سروالك القديم يرتدينه-لكونه اكثر تمزقا من بنطال حفيدك-

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