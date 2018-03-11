” إلزام الصحة بعلاج المواطن في الخارج ” على طاولة الشورى

علي القحطاني(صدى):

يعتزم مجلس الشورى، مناقشة توصية عاجلة بشأن إلزام وزارة الصحة بالتكفل الفوري بتوفير علاج بالخارج، لأي مواطن لم يتاح له العلاج بالمملكة؛ لعدم توفر العلاج له، أو لم يجد فرصة للعلاج بالمستشفيات التخصصية.

ويناقش ” الشورى ” في جلساته القادمة، هذه التوصية والمقدمة من عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، وتتضمن أن تتكفل الصحة بعلاج هؤلاء المرضى على نفقة الدولة في أي دولة أجنبية.

وأوضح في توصيته، أنه من الممكن إيجاد آلية لعلاج المرضى الذين لا يجدون علاج ويشكون عدم حصولهم على قبول بالمستشفيات المتخصصة، من خلال تدشين تطبيق أو موقع إلكتروني لاستقبال طلبات هؤلاء المرضى.

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