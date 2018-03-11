بعد تراجع الزعيم للخلف.. الأسطورة هو الحل

طلال الغامدي(صدى):

قدم الزعيم خلال الفترة الماضية أداء متذبذب، خلال مشاركته في مختلف المسابقات الرياضية ما بين دوري المحترفين، و دوري أبطال آسيا، وكأس الملك، فترك بصمات أغضبت الجماهير التي خرجت عن صمتها؛ مطالبة بوضع حد لهذا التذبذب.

ودشن جماهير الهلال عبر منصة ” تويتر ” ، وسم #سامي_مطلب_هلالي، حيث اعتبر محبي الزعيم أن عودة سامي الجابر هي الحل الذي سينقذ الهلال ويعيده لطريق الانتصارات.

وفي هذا السياق قال أحد المغردين عبر الوسم: ” ان شاء الله يفعلها غوارديولا العرب ويعود الى مكانه المعروف ويعيد هلال اسيا الى النهائي وينتزع اللقب ، بانتظارك يابوعبدالله الكل يريدك ان تعود بروح الهلال التي خرجت بعد خروجك من النادي ” .

وتابع أخر في السياق ذاته: ” الهلال فقد شخصيته وضاعت هيبة الفريق وغابت الروح من وجهة نظري سامي الرجل المناسب للمرحله باقي ثلاث جولات في الدوري وثلاث مباريات في المعترك الآسيوي الاداره زي ماكانت شجاعه وقويه واقالت دياز لازم تكون اقوي واشجع وتسلم الهلال لسامي ” .

وأضاف أخر: ” سامي الجابر ابن النادي وتهمه مصلحة النادي وهو الأنسب لقيادة الهلال على الأقل لنهاية الموسم والا الفرص ماتُعطى الا للأجانب!؟ ” .

وخرج الهلال خلال الموسم الحالي من بطولة كأس الملك على يد القادسية ، وعلى جانب أخر في دوري الأبطال لم يحقق حتى الأن الفوز وهو ما يهدده بالخروج من البطولة، وعلى الرغم من تصدره دوري المحترفين إلا أنه بدأ في فقدان النقاط السهلة مما جعل الأهلي يقلص الفارق بينه وبين الزعيم.

وكان الهلال أقال الارجنتيني رامون دياز على خلفية النتائج المخيبة في بطولة دوري الأبطال، وتم تكليف خوان براون للقيام بمهام المدير الفني حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.