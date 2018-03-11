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  3. ” تيس ” يرقص الدحة.. قناة بداية تسيء لقبيلة عنزة وتكشف موقفها

” تيس ” يرقص الدحة.. قناة بداية تسيء لقبيلة عنزة وتكشف موقفها

” تيس ” يرقص الدحة.. قناة بداية تسيء لقبيلة عنزة وتكشف موقفها
نايف السالم(صدى):

سخرت قناة بداية الفضائية من فلكور ” الدحة ” وقبيلة ” عنزة ” إحدى أكبر قبائل المنطقة الشمالية، وسط سخط وغضب من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الذي عرضته قناة البداية على شاشتها ” تيس ” يؤدي رقصة الدحة البدوية بمعاونة المشاركين في البرنامج.

وطالب المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بغلق القناة نهائيًا لرد اعتبار قبيلة ” عنزة “، باعتبار هذا المقطع مسيء للقبيلة وأهلها.

ومن جانبها رد القائمون على القناة على هذا الهجوم، معتذرين إلى القبيلة والمشاهدين، مؤكدين أن هذا المقطع غرضه فكاهي فقط وليس الإساءة إلى أي شخص، مطالبًا بعدم إساءة الظن في القناة والقائمين عليها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات

قووووويه والله مو الي هـــــــــــــــــ الدرجه استهبال برقصة الحرب الشهيرة لقبيلة عنزة
لكن نحسن الظن يمكن طلعت عفوية

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ونعم بعنزه قبيله عريقه وكبيره وفلكور الدحة شي عجيب وفخر لهم و يحق لهم اﻹعتزاز فيها والدفاع عنها من المسئيين والمقرضين الجهل في قناة بداية الذين لايعرفون مجد وتاريخ قبيلة عنزه لأن فلكور الدحة عاصرت إنجازات وانتصارات وحروب كانت ملازمة لهم منذ أعصر حتى يومنا هذا

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 45 دقيقة

بالنسبه لي انا اشوف انها عاديه جدا مااستهزوا به ولا انتقصوا من احد وياكثر المقاطع اللي نفس الطريقه لكن الناس تحب تتصيد بالماء العكر

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