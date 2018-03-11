” تيس ” يرقص الدحة.. قناة بداية تسيء لقبيلة عنزة وتكشف موقفها

نايف السالم(صدى):

سخرت قناة بداية الفضائية من فلكور ” الدحة ” وقبيلة ” عنزة ” إحدى أكبر قبائل المنطقة الشمالية، وسط سخط وغضب من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الذي عرضته قناة البداية على شاشتها ” تيس ” يؤدي رقصة الدحة البدوية بمعاونة المشاركين في البرنامج.

وطالب المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بغلق القناة نهائيًا لرد اعتبار قبيلة ” عنزة “، باعتبار هذا المقطع مسيء للقبيلة وأهلها.

ومن جانبها رد القائمون على القناة على هذا الهجوم، معتذرين إلى القبيلة والمشاهدين، مؤكدين أن هذا المقطع غرضه فكاهي فقط وليس الإساءة إلى أي شخص، مطالبًا بعدم إساءة الظن في القناة والقائمين عليها.

هذا هم اعتذروا المقطع كان فكاهي فـ عمر الاعتذار ما كان ذُل للمعتذر،بل يدل على سلامة عقله

قد يخطئ كلٍ منّا لكن من يعتذر أولاً ويبادر لازالة شوائب تصرفه هو ذو المكانه السامية ..#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه pic.twitter.com/r63zoRpnMj — للآمل (@7Ulllllll) March 10, 2018