” تيس ” يرقص الدحة.. قناة بداية تسيء لقبيلة عنزة وتكشف موقفها
سخرت قناة بداية الفضائية من فلكور ” الدحة ” وقبيلة ” عنزة ” إحدى أكبر قبائل المنطقة الشمالية، وسط سخط وغضب من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر في الفيديو الذي عرضته قناة البداية على شاشتها ” تيس ” يؤدي رقصة الدحة البدوية بمعاونة المشاركين في البرنامج.
وطالب المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بغلق القناة نهائيًا لرد اعتبار قبيلة ” عنزة “، باعتبار هذا المقطع مسيء للقبيلة وأهلها.
ومن جانبها رد القائمون على القناة على هذا الهجوم، معتذرين إلى القبيلة والمشاهدين، مؤكدين أن هذا المقطع غرضه فكاهي فقط وليس الإساءة إلى أي شخص، مطالبًا بعدم إساءة الظن في القناة والقائمين عليها.
هذا هم اعتذروا المقطع كان فكاهي فـ عمر الاعتذار ما كان ذُل للمعتذر،بل يدل على سلامة عقله
قد يخطئ كلٍ منّا لكن من يعتذر أولاً ويبادر لازالة شوائب تصرفه هو ذو المكانه السامية ..#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه pic.twitter.com/r63zoRpnMj
— للآمل (@7Ulllllll) March 10, 2018
فيديو ..
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قناة بداية تسخر من فلكلور "الدحة" بعد أن عرضت على شاشتها "تيس" يؤدي الدحة بمعاونة المشاركين في البرنامج.
.#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه
. pic.twitter.com/FvwqqDhnn9
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 10, 2018
كامل العنزى[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
قووووويه والله مو الي هـــــــــــــــــ الدرجه استهبال برقصة الحرب الشهيرة لقبيلة عنزة
لكن نحسن الظن يمكن طلعت عفوية
أم رائد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ونعم بعنزه قبيله عريقه وكبيره وفلكور الدحة شي عجيب وفخر لهم و يحق لهم اﻹعتزاز فيها والدفاع عنها من المسئيين والمقرضين الجهل في قناة بداية الذين لايعرفون مجد وتاريخ قبيلة عنزه لأن فلكور الدحة عاصرت إنجازات وانتصارات وحروب كانت ملازمة لهم منذ أعصر حتى يومنا هذا
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 2 ساعتين
التيس التيس التيس احترق ٠
mnsoor143377[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 45 دقيقة
بالنسبه لي انا اشوف انها عاديه جدا مااستهزوا به ولا انتقصوا من احد وياكثر المقاطع اللي نفس الطريقه لكن الناس تحب تتصيد بالماء العكر