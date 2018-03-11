أمانة الرياض: إزالة 177 مخيما وغرفا جاهزة غير نظامية عن المدخل الشرقي

سعيد العجل(صدى):

في إطار حملاتها الميدانية المكثفة لتحسين مداخل مدينة الرياض التسعة، أزالت أمانة منطقة الرياض خلال الأيام الأولى من حملة إزالة مظاهر التلوث البصري عن المدخل الشرقي للمدينة 177 مخيمًا وغرفة جاهزة مخالفة للأنظمة.

وأزالت الأمانة خلال الأسابيع الماضية أكثر من مليون متر مكعب من مخلفات الحفر والهدم والبناء في الأراضي الفضاء، ونظمت حملات لمنع البيع الجائل أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 500 عامل مخالف، وصادرت المباسط العشوائية وطبقت بحق المخالفين العقوبات النظامية حفاظًا على المدينة من مظاهر التلوث البصري.

ونفذت أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري أعمال إزالة لـ1500 مركبة مهملة مشوهة، وحجزت 60 معدّة ثقيلة موقفة بطريقة غير نظامية في الأراضي الفضاء ضمن نطاق الأحياء السكنية، وأزالت 300 من العشوائيات والتعديات على أراضي جهات حكومية ومواطنين.

وأغلقت الأمانة خلال الأسابيع الماضية 338 منشأة مخالفة شملت مستودعات ومحلات تجارية ومصانع، وأزالت أكثر من 4 آلاف لوحة إعلانية مخالفة ومشوهة للمشهد البصري بمدينة الرياض.

وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الميدانية المكثفة لمنع جميع مظاهر التلوث البصري، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.