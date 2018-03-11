سلطان بن سلمان: زوروا مراكز المعوقين لمعرفة حجم خسائر عدم ربط حزام الأمان

سعيد العجل(صدى):

دعا صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين المتذمرين من مخالفات عدم ربط حزام الأمان إلى زيارة مراكز رعاية المعوقين للتعرف على الآثار السلبية المتولدة عن الحوادث المرورية وكذلك ترك الأطفال يجلسون في المقاعد الأمامية.

ووصف سموه في مقابلة تلفزيونية يجري تواصلها بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي وأجريت مع سموه قبل عدة أعوام ضمن برنامج الله يعطيك خيرها قائد السيارة الذي يتعمد قطع إشارة المرور، أو ذلك الذي يقود بسرعة جنونية ب “الارهابي الذي يحمل سلاحاً، ويفسد في الأرض ويقتل الأرواح “.

وأكد سموه على أهمية وجدوى بدء تفعيل نظام المخالفات المرورية على عدم مستخدمي حزام الأمان، ورصد ذلك الكترونياً، مشيراً الى أن ذلك – ربط الحزام – ما يلبث أن يصبح سلوكاً ايجابياً، والتزاماً من الجميع يجنى ثماره المجتمع.

واستشهد سموه بالآلاف من حالات الإصابة بالإعاقة نتيجة الحوادث المرورية، داعياً الجميع الى زيارة مراكز جمعية الأطفال المعوقين للتعرف عن قرب على الاثار السلبية لاستهتار البعض في قيادة السيارات أو نتيجة أخطاء وتهاون بعض الاسر داخل المركبات، نتيجة عدم ربط حزام الأمان أو السماح للأطفال بالركوب في المقاعد الامامية.

وأشاد سموه بما حققته المبادرة الوطنية التي تبنتها جمعية الأطفال المعوقين، وحظيت بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، تحت عنوان ” الله يعطيك خيرها ” .

وجدير بالذكر أن الأمير سلطان بن سلمان كان قد تبنى مبادرة قبل نحو 25 عاماً لدعوة الجميع للالتزام بضوابط السياقة الامنة ، وأهمية توعية كل أفراد الاسرة بوسائل الأمان داخل المركبة مستشعراً مبكراً بحجم الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث السيارات في بلادنا .