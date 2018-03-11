بريطانى يعاقب فتاة رفضت لقائه بطريقة غريبة

لندن(صدى):

بعد أن رفضت استمرار مواعدة أحد الرجال، الذين قابلتهم عبر موقع المقابلات ” تندر ” ، طلب منها أن ترد له ثمن المشروب الذى طلبه لها، أثناء لقائهما الأول في حانة “ويذرسبونز ” في بريطانيا.

وكانت الفتاة قد أرسلت للرجل رسالة جاء فيها: ” أعتقد أنه لا يوجد بيننا قواسم مشتركة، لذا لن يكون هناك موعدًا جديدًا، لكن كان من الجميل أن أقابلك وأتمنى لك الأفضل في حياتك.

لكن لم يتقبّل الرجل رفض الفتاة له بصدر رحب، ورد عليها: أتفق معك أنه لا يوجد تناغم بيننا، لم تكن أمسية لطيفة، حيث دفعت 8.30 جنيه إسترليني مقابل مشروبك، وهذا مكلف للغاية، خاصة أنني دفعت 1.75 جنيه إسترليني لمشروبي.

وتابع لقد شربتي زجاجة ضخمة في لقائنا الأول، وأنا دفعت ثمنها، ولم أكن مضطرًا للدفع مقابلها، وأرغب في استرداد 8.30 جنيه إسترليني، وأرسل الرجل للفتاة حسابه البنكي لكى تتمكن من رد المبلغ من خلاله.

ولكن رفضت الفتاة أن تدفع ثمن مشروبها، وبررت هذا بأن الرجل هو من عرضه عليها خلال اللقاء، وأنها كانت ترغب في تناول شاي مثلج بقيمة 2.50 جنيه إسترليني، وكان ذلك خلال الساعة المجانية في المكان.

والجدير بالذكر أن هناك استطلاع رأي في موقع ” تيستكارد ” أن واحدة من بين كل أربع نساء تتوقع أن يدفع الرجل حساب العشاء، خلال لقائهما الأول.