ليلة سوداء على الحوثيين.. غارات للتحالف تقتل العشرات والجيش يحرر مواقع هامة

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، غارات على مواقع وتجمعات عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، في الساحل الغربي لليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

و أشارت مصادر، إلى أن الغارات تركزت في مناطق جنوب الحديدة، بمديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراحي، موضحة أنه من بين القتلى القيادي الميداني الحوثي علي بن علي محسن المطري، حيث كان يقود مجموعة من المجندين الجدد من أبناء مديرية بني مطر بصنعاء ضمن تعزيزات للحوثيين.

ونتج عن الغارات، تدمير عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة للإرهابيين في مديريتي بيت الفقيه والتحيتا.

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا حوثية شمال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ما أسفر عن مقتل 16 حوثياً بينهم قيادي.

كما نجح الجيش اليمني في تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم، ما من شأنه أن يقطع خط إمداد المليشيا الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، و كذلك قطع الطريق أمام محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش.

يذكر أن الجيش اليمني، كان قد أعلن عن نجاح قواته في تحرير جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية المطلة على الطريق الرابط مع محافظة الجوف وذلك عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد المليشيا الحوثية شمالى مديرية ‏نهم.

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