إعلان نتائج القبول في دورة أمن وحراسة المنشآت

عادل الحربي(صدى):

كشفت قيادة قوات أمن المنشآت، اليوم الأحد، عن نتائج القبول ” مبدئي /1 ” لطالبي الالتحاق بالقوات لدورة أمن وحراسة المنشآت.

وحددت ” أمن المنشآت ” عددصا من الشروط للقبول في ” المبدئي /2 ” ، موضحة أنه على المرشحين حلاقة شعر الرأس على رقم 4، والالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة والحضور بالزي الرياضي.

وأشارت إلى ضرورة إحضار التالي: أصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال أن الشهادة صادرة من خارج المملكة، مع صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم الجميع بالموعد والمكان المحددين للمراجعة.

وأوضحت قيادة قوات أمن المنشآت أنه لمعرفة المواعيد يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي:هنا