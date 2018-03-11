الجيش المصري يعلن مقتل 16 مسلحا في سيناء

القاهرة(صدى):

كشف الجيش المصري، اليوم الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين و16 مسلحًا، خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك في إطار العملية العسكرية الشاملة ” سيناء 2018 ” ، التي أطلقتها القوات المسلحة المصرية، الشهر الماضي، بمشاركة قوات الأمن.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، في بيانه الخامس عشر منذ بداية العملية، عن استشهاد ضابط صف ومجند، وأصابة ضابط وضابط صف وأربعة مجندين، وذلك نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات.

وصرح المتحدث، بأن العمليات أسفرت عن مقتل 16 تكفيرياً بينهم 12 في تبادل لإطلاق النار، وكذلك القبض على ثلاثة من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء.

كما أكد، أن الجيش عثر في رفح – على الحدود مع قطاع غزة – على مخزن تحت الأرض، وبداخله العشرات من الصواريخ، بالإضافة لكميات كبيرة من مادتي ” سي. فور ” ، و ” تي.إن.تى ” شديدة الانفجار.

فيما لفت المتحدث، إلى قيام الجيش بتدمير 285 وكراً ومخزناً وخندقاً بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، كانت قد أعلنت في 9 فبرايرالماضي، عن انطلاق العملية الشاملة ” سيناء 2018 ” .