راكيتيتش يعارض برشلونة بشأن عودة نيمار

ماجد محمد(صدى):

في ظل تداول الأنباء حول رفض البرسا لعودة نيمار نهائيًا إلى قلعة برشلونة بعد أن رحل إلى النادي الفرنسي سان جيرمان؛ يبدو أن اللاعبين في الفريق الإسباني لديهم رأي أخر.

وفي هذا السياق كشف إيفان راكيتيتش، أنه سيرحب بعودة نيمار إلى الكامب نو، في حالة تأكد رغبته في العودة مرة أخرى.

وقال ” راكيتيتش ” بشأن نيمار: ” لم يقل لي أي شيء، لكن إذا كان الأمر في يدي سأفتح أمامه الباب على الفور “.

وأوضح أنه ليس يرحب به بسبب العلاقة القوية التي تجمع بينهما، ولكن السبب الحقيقي هو قدراته كلاعب، مضيفًا: ” سأختار دائماً نيمار في فريقي “.