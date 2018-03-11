تفاصيل حادثة مصرع الشاب العشريني في طريف

نايف السالم(صدى):

بيَنت مصادر، تفاصيل وملابسات حادثة الشاب العشريني، الذي لقي مصرعه جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، بمحافظة طريف، على الحدود الشمالية للمملكة.

وأوضحت المصادر، أن الحادث قد وقع أثناء مراسم ” عقد قران ” ، مساء أول أمس الجمعة، في طريف، حيث قدم الشاب المتوفى من عرعر، لحضور عقد قران أحد أصدقائه، وبعد الانتهاء من عقد القران، قام شقيق العريس بإطلاق النار في الهواء تعبيرًا عن الفرحة، ولكن سرعان ما استقرت الطلقة في رأس الشاب عن طريق الخطأ.

فيما أشارت المصادر، إلى أنه قد تم نقل الشاب للمستشفى على الفورلإنقاذ حياته، بينما أظهرت الفحوصات وفاته قبل وصوله للمستشفى، وسلَّم الجاني نفسه لقسم الشرطة.

في السياق ذاته، أكد العقيد الدكتور عويد مهدي، المتحدث الرسمي باسم بشرطة منطقة الحدود الشمالية، أن قوات الشرطة، قد باشرت موقع الحادث، متخذة كافة الإجراءات الاستدلالية بشأن الواقعة.

يشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى طريف العام، كان قد استقبل مواطنًا في العقد الثاني من العمر، متوفى جراء إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس.