تفاصيل حادثة مصرع الشاب العشريني في طريف
بيَنت مصادر، تفاصيل وملابسات حادثة الشاب العشريني، الذي لقي مصرعه جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، بمحافظة طريف، على الحدود الشمالية للمملكة.
وأوضحت المصادر، أن الحادث قد وقع أثناء مراسم ” عقد قران ” ، مساء أول أمس الجمعة، في طريف، حيث قدم الشاب المتوفى من عرعر، لحضور عقد قران أحد أصدقائه، وبعد الانتهاء من عقد القران، قام شقيق العريس بإطلاق النار في الهواء تعبيرًا عن الفرحة، ولكن سرعان ما استقرت الطلقة في رأس الشاب عن طريق الخطأ.
فيما أشارت المصادر، إلى أنه قد تم نقل الشاب للمستشفى على الفورلإنقاذ حياته، بينما أظهرت الفحوصات وفاته قبل وصوله للمستشفى، وسلَّم الجاني نفسه لقسم الشرطة.
في السياق ذاته، أكد العقيد الدكتور عويد مهدي، المتحدث الرسمي باسم بشرطة منطقة الحدود الشمالية، أن قوات الشرطة، قد باشرت موقع الحادث، متخذة كافة الإجراءات الاستدلالية بشأن الواقعة.
يشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى طريف العام، كان قد استقبل مواطنًا في العقد الثاني من العمر، متوفى جراء إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس.
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠
الله يرحم المتوفي ويعوض اهله ويكون في عون الجاني
محمد سعد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات
اتمنى من الجهات المختصة التحفظ على الجاني ربما تم ذلك عن قصد ولكن بطريقة مبتكرة ، وهذا يحصل كثير ان شخص يريد قتل اخر ولكن يعرف انه اذا قام بذلك الفعل عن قصد بأن مصيره القصاص ، لذلك قد يوجد بعض المجرمين وبعضهم محترفين في ذلك (((بالقتل العمد ولكن بطريقة القتل بالخطأ )))
من خلال تحليل الموقف استحالة اصابة شخص من الحظور لانه توجيه رمي المسدس سيكون الى السماء كيف انحرف للاسفل وخاصة ان من يحمل السلاح سيكون متدرب عليه وعادة تكون مسدسات صغيره وليس رشاشات كبيرة !!
مغرد[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويصبر اهله وهذى اخرت الهياط ماله داعى اطلاق نار ويا كثرهم فى صالات الافراح الى يها يطون با اطلاق النار
محمد سعد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات
ولماذا اصابت راس الشخص ولم تصيب جزء اخر من جسمه ؟
ولماذا لم يصب احدا اخر من الحظور وخاصة انه يعتبر نفسه فقد السيطرة على السلاح ؟
لابد من التحقيق جدا
كثير من الجرائم تتم بتخطيط مسبق ( ومنها حوادث الدهس ، والسقوط من العمائر ، والرمي بالمسدسات ) طريقة (( القتل العمد بطريقة القتل بالخطأ ))
وكثير من الاطفال يتم تحريض اطفال اخرين برميهم من الادوار العليا وقتلهم بهذه الطريقة
محمد سعد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات
ولماذا اصابت راس الشخص ولم تصيب جزء اخر من جسمه ؟
ولماذا لم يصب احدا اخر من الحظور وخاصة انه يعتبر نفسه فقد السيطرة على السلاح ؟
لابد من التحقيق جدا
كثير من الجرائم تتم بتخطيط مسبق ( ومنها حوادث الدهس ، والسقوط من العمائر ، والرمي بالمسدسات ) طريقة (( القتل العمد بطريقة القتل بالخطأ ))
وكثير من الاطفال يتم تحريض اطفال اخرين برميهم من الادوار العليا وقتلهم بهذه الطريقة
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى الاخ العزيز/ محمد سعد
رد منطقى منكم “لماذا اصابت راس الشخص ولم تصيب جزء اخر من جسمه ؟”
“كثير من الجرائم تتم بتخطيط مسبق ( ومنها حوادث الدهس ، والسقوط من العمائر ، والرمي بالمسدسات ) طريقة (( القتل العمد بطريقة القتل بالخطأ ))”
لكن ذلك سوف يعتمد فى المقام الاول على خبراء الطب الشرعى بالمملكة وتحليل “زاوية دخول طلقة المسدس وأختراق الرأس وعمق الجرح بالجمجمة 1 سم أو 5 سم أو الطلقة أستقرت بقاع الجمجمة ؟؟” أن كان الاختراق من الخلف أو الامام أو الاجناب بشكل مباشر هنا تكمن التكهنات !!! وأن كانت زاوية الدخول من أعلى سقف الرأس هنا نريد تدخل خبير فى طلقات المسدس وأنواع الذخيرة المستخدمة وحجم عيار الطلقات ؟؟
ابو ريناد[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهازل الهياط الاجتماعي