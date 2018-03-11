محمد هنيدي يمازح تركي آل شيخ على تويتر

نواف السالم(صدى):

مازح الفنان المصري محمد هنيدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم ” تركى آل شيخ ” ، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

جاءت البداية عندما كتب تركي آل شيخ، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” وقعت قبل قليل اتفاقية مع wwe ستشاهدون كل الأبطال لـ10 سنوات في المملكة “.

وهو ما دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي للتعليق على تغريده تركى آل شيخ قائلاً :” قول لتربل اتش فاكر هنيدي اللي كان بينيمك من المغرب “.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان قد تورط في تحدى مع المصارع الأسطوري تربل اتش في عرض الرو المحلي، الذى استضافته مدينة أبو ظبى الإماراتية الشهر الماضي.

حيث علق هنيدي على إعلان نشره تربل إتش حول المواجهة التي سيخوضها ضد رينز عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة بـ ” تويتر ” ، وذلك بإضافة اسمه في المواجهة.

ولم يتوقع هنيدي أن يرد عليه ” تربل اتش”، ولكنه بالفعل رد عليه قائلا :” إذا كنت ترغب بدخول الحلبة معي ومع رومان رينز.. إذاً فقد تم قبول التحدي في أبو ظبي”.

لكن هنيدي قام بالاعتذار له مستخدما صورته في فيلمه ” وش إجرام ” ، مؤكدا أنه كان يمزح، قائلا: ” وربنا انا كنت بهزر.. سامحني.. سامحني ” . وتابع باللغة الإنجليزية قائلا: ” أنتما الاثنين أقوياء جدا، كنت أمزح ” .