سفينة الاتحاد تغرق.. ومطالب بوصاية فنية على سييرا

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن سفينة العميد بدأت في الغرق ولا تجد سبيل للانقاذ، عقب تلقيها لعدد من الضربات الموجعة خلال المواجهات الأخيرة.

ولم يجد الجمهور أمامه سوى رفع صوته المطالب بإيجاد الحلول لإنقاذ الاتحاد بعد تراجعه من المركز الـ 5 إلى المركز الـ 9 عقب خسائر موجعة بنتائج مفاجئة في دوري المحترفين.

ويرى الجماهير أن لويس سييرا لا يصحح أخطاؤه، خاصة في ظل تكرار الأخطاء مباراة تلو الأخرى؛ لذلك يرى الجماهير أنه لا يحترمهم ولا يقدر قيمة وتاريخ الفريق؛ وهو ما جعلهم يطالبون بوضعه تحت الوصاية الفنية.

وفي سياق أخر وعقب الهزيمة على يد النصر أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد، خرج محمود كهربا المحترف المصري في صفوف العميد بتصريح مثير، حيث صرح بأنه سيعود إلى الزمالك نهاية الموسم الجاري ولن يستمر مع الفريق.

وأبدى حزنه على تراجع أداء الفريق، مؤكدًا على أنه تحامل على نفسه رغم إصابته للمشاركة في المباراة، مشيرًا إلى اقتناعه بمستوياته خلال الموسم الجاري.

وفي الصدد ذاته أكد مدافع الاتحاد أحمد عسيري، على أن الجميع مستاء من النتيجة السلبية التي حققها الفريق، أمام النصر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدل الاهداف خلال الـ 3 مباريات الأخيرة التي وصلت إلى 11 في شباك العميد، إلا أنه يجب التركيز في المباريات القادمة وعدم النظر إلى الخلف.