نجمة تليفزيون الواقع بلاك شاينا تثير الجدل بصورة سيلفي

نورة الشهري(صدى):

نشرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بلاك شاينا صورة جديدة التقطتها بطريقة الـ ” selfie ” على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام “.

حيث ظهرت شاينا البالغة من العمر 29 عاما قريبة الشبة تماما للنجمة كيلى جينر شقيقه روب كاردشيان والد طفلتها.

وكان السبب الحقيقي وراء ظهور شاينا بنفس ملامح كيلى جينر بدأ من طريقة التصوير، واستخدام شاينا شعرًا مستعارًا طويلًا، إضافة إلى رسمة حاجبيها والشفاه الممتلئة، كل ذلك جعل شاينا نسخة جديدة من جينر.