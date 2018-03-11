بالفيديو.. معركة جوية عنيفة على متن طائرة أمريكية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو يتضمن معركة عنيفة بين شابين من الركاب على متن طائرة أمريكية، حيث يظهر في الفيديو تبادل اللكمات والضربات، وسط حالة من الصراخ والعويل بين النساء في الطائرة.
وكشفت مصادر، أن العراك قد نشب قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة، التي اتضح أنها تابعة لخطوط ” ساوث ويست ” الجوية الأمريكية، من مطار مدينة دالاس، متوجهة إلى لوس أنجلوس.
الحربي[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، يا اللَّه صباح خير ، هذولي خربوها مع بعض ضرب في ضرب قبل لاتقلع طائرة الفلس😂😂😂
أجل وشلون لو إن الطيارة بالجو وبنص المسافة ؛ يمكن يطشون الطيارة هالخبول فوق تحت 😂😂😂😂😂😂
إقلعوهم لبيوتهم قبل لاتقلع الطيارة 😂😂😂 اللَّه يقلعهم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
مجرد راي[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 2 ساعتين
طول عمرهم همج
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8378 ] نشر منذ 1 ساعة
عراك نشب قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة🤔
# شكلهم متهاوشين ع المقعد الأمامي😂