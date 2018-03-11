بالفيديو.. معركة جوية عنيفة على متن طائرة أمريكية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو يتضمن معركة عنيفة بين شابين من الركاب على متن طائرة أمريكية، حيث يظهر في الفيديو تبادل اللكمات والضربات، وسط حالة من الصراخ والعويل بين النساء في الطائرة.

وكشفت مصادر، أن العراك قد نشب قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة، التي اتضح أنها تابعة لخطوط ” ساوث ويست ” الجوية الأمريكية، من مطار مدينة دالاس، متوجهة إلى لوس أنجلوس.