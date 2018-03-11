بالفيديو.. باكستانيون يستقبلون إمام المسجد الحرام بالورود ورفع أعلام المملكة

إسلام آباد(صدى):

رحب أبناء الشعب الباكستاني، بالشيخ الدكتور صالح آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام، وذلك من خلال إلقاء الورود ورفع أعلام المملكة وصور خادم الحرمين الشريفين أثناء استقبالهم له.

جاء ذلك في مقطعًا فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، حيث ترجم الباكستانيون فرحهم وسرورهم بقدوم إمام وخطيب المسجد الحرام، من خلال هذه المظاهر الاحتفالية الرائعة.

جدير بالذكر، أن الشيخ الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام، كان قد بدأ الزيارة الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تستمر عدة أيام، تلبيةً لدعوة كريمة من جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان.

حيث حل ” الشيخ صالح ” خلال الزيارة، ضيف شرف للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين، لجمعية أهل الحديث المركزية، الذي تم عقده بـ ” لاهور ” العاصمة الثقافية لباكستان.