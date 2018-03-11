تحذير بنشاط لرياح مثيرة للأتربة في حائل والقصيم والرياض

على العنزى(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مع احتمال تكون خلايا من السحب الرعدية في منطقتي حائل والقصيم.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” إنه تبدأ الحالة في حائل في الساعة: 09:30 الأحد الموافق 23-06-1439 ، ونهايتها الساعة: 17:00 الأحد الموافق 23-06-1439، بينما تبدأ في القصيم الساعة: 09:00 الأحد الموافق 23-06-1439، ونهايتها الساعة: 17:00 الأحد الموافق 23-06-1439.

وأضاف ” الإنذار المبكر ” أن هناك استمرار في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية في الرياض.

وأشار إلى إنه تبدأ الحالة في الرياض، الساعة: 10:00 الأحد الموافق 23-06-1439 ، وتنتهي الساعة: 17:00 الأحد الموافق 23-06-1439.