بالفيديو.. جيش من الراكون يفاجئ رجل عقب إطعامه لأحدهم

متابعات(صدى):

تفاجأ رجل بجيش من حيوان الراكون أمام منزله ينتظرون الطعام عقب إطعامه لأحدهم .

ونشر الرجل مقطع فيديو يرصد لحظة إخراجه الطعام أمام منزله، حيث يتواجد عشرات من حيوان الراكون، التي عثرت على السبيل السهل للحصول على الطعام، فبعد أن حصل أولهم على طعامه بدأ باصطحاب الواحد تلو الآخر حتى كبر عددهم اليوم بعد الآخر.