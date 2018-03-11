بالفيديو.. جيش من الراكون يفاجئ رجل عقب إطعامه لأحدهم
تفاجأ رجل بجيش من حيوان الراكون أمام منزله ينتظرون الطعام عقب إطعامه لأحدهم .
ونشر الرجل مقطع فيديو يرصد لحظة إخراجه الطعام أمام منزله، حيث يتواجد عشرات من حيوان الراكون، التي عثرت على السبيل السهل للحصول على الطعام، فبعد أن حصل أولهم على طعامه بدأ باصطحاب الواحد تلو الآخر حتى كبر عددهم اليوم بعد الآخر.
Guy Finds Army Of Raccoons On His Porch
This guy started leaving food out for raccoons and now he has an army of them waiting outside his house every night! 😂😂
Posted by UNILAD on Thursday, March 8, 2018
رااايق[ عدد التعليقات: 4031 ] نشر منذ 2 ساعتين
فبعد أن حصل أولهم على طعامه بدأ باصطحاب الواحد تلو الآخر حتى كبر عددهم اليوم بعد الآخر.!!
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أبتلش ** هالراكنون ما ينعطون وجه *!! هههههههههههههههههههههههههههههههههه
الحربي[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، يارجال إحمد اللَّه – عزّ وجلّ ؛ لأن اللي جاك عند باب بيتك جيش من حيوان الراكون Raccoons😂
أطعمتهم وكسبت الأجر ، وهذا حليلهم مؤدبين ومنضبطين ويفتحون نفسك للحياة وتحت السّيطرة 😂😂😂
طيب وشلون لو اللي جاك عند باب بيتك 😂 جيش من البشر الأقشر 😂😂 وناوين يسرقونك أو يقتلونك 😂😂
إحمد اللَّه – عزّ وجلّ ؛ جيش من حيوان الراكون Raccoons🐿🐿🐿 ولاجيش من البشر الأقشر💀😂😂😂
مع وافر المحبة .