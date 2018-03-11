عبادي الجوهر ونوال الكويتية في الشارقة 16 مارس المقبل

أماني الغامدي(صدى):

يطل النجم عبادي الجوهر على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا الجمعة المقبلة، حيث يبدأ الحفل في التاسعة مساء، ومن المقرر أن تشارك ” أخطبوط العود ” في الحفل المطربة نوال الكويتية.

مع العلم أن عبادي الجوهر سوف يقدم عددًا كبيرًا من أهم وأشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها جمهوره دائما مثل ” خلاص ارجع ” و ” لا سفر ” و ” يا شوق ” و ” في بعدك ” و ” اجهلك ولى سنين اتخيلك ” و ” تبى تعرف في قلبي وش مكانك ” وغيرها.