عبادي الجوهر ونوال الكويتية في الشارقة 16 مارس المقبل
يطل النجم عبادي الجوهر على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا الجمعة المقبلة، حيث يبدأ الحفل في التاسعة مساء، ومن المقرر أن تشارك ” أخطبوط العود ” في الحفل المطربة نوال الكويتية.
مع العلم أن عبادي الجوهر سوف يقدم عددًا كبيرًا من أهم وأشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها جمهوره دائما مثل ” خلاص ارجع ” و ” لا سفر ” و ” يا شوق ” و ” في بعدك ” و ” اجهلك ولى سنين اتخيلك ” و ” تبى تعرف في قلبي وش مكانك ” وغيرها.
رااايق[ عدد التعليقات: 4031 ] نشر منذ 59 دقيقة
أنا ماني زي أول أسمع أغاني **
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بس لما يكون الحفل بين فنان عملاق مثل عبادي الجوهر وفنانه الخليج الأولى نوال *
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تحس أنها ليلة فنية متميزة لطرب أصيل ** (^_^) ******