بالفيديو.. أم تتعرض للضرب بطريقة وحشية على يد معلم ابنتها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو تظهر فيه أم تونسية الجنسية، تعرضت لاعتداء شنيع من قِبل معلم ابنتها، بالمدرسة الابتدائية ” بورقيبة ” ، في مدينة سوسة التونسية.
حيث أكدت المرأة خلال الفيديو، أنها تعرضت للتعنيف من قِبل المعلم، الذي اعتدى على ابنتها أيضًا، قائلة: ” توجهت إلى المدرسة بشكل عادي لأستفسر الأستاذ لماذا ضرب ابنتي، لكن الاستفسار تحول إلى اعتداء، حيث وجه لي عدة لكمات على مستوى العين ” .
يشار إلى أن فإن الأم التي تعرضت للضرب بطريقة وحشية، تقدمت بشكوى للشرطة ضد المعلم، فيما تنتظر إتخاذ رد فعل تجاه الواقعة من قِبل وزارة التعليم التونسية.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 2 ساعتين
متأكدين انه معلم وليس بطل ملاكمه
مسكينة فقع وجهها