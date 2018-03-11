بالفيديو.. أم تتعرض للضرب بطريقة وحشية على يد معلم ابنتها

تونس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو تظهر فيه أم تونسية الجنسية، تعرضت لاعتداء شنيع من قِبل معلم ابنتها، بالمدرسة الابتدائية ” بورقيبة ” ، في مدينة سوسة التونسية.

حيث أكدت المرأة خلال الفيديو، أنها تعرضت للتعنيف من قِبل المعلم، الذي اعتدى على ابنتها أيضًا، قائلة: ” توجهت إلى المدرسة بشكل عادي لأستفسر الأستاذ لماذا ضرب ابنتي، لكن الاستفسار تحول إلى اعتداء، حيث وجه لي عدة لكمات على مستوى العين ” .

يشار إلى أن فإن الأم التي تعرضت للضرب بطريقة وحشية، تقدمت بشكوى للشرطة ضد المعلم، فيما تنتظر إتخاذ رد فعل تجاه الواقعة من قِبل وزارة التعليم التونسية.