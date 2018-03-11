السعوديون شعب طموح ويملكون الإصرار للنجاح

تركية البدر(صدى):

وصف رجل الأعمال العالمي ” بونيت رنجين ” الشعب السعودي بأنه طموح لدرجة كبيرة ويعمل بجد من أجل التطور.

وقال رنجين في محاضرة تفاعلية نظمتها جامعة الفيصل في الرياض ،إن السعوديين ” يملكون الإصرار للاستمرار والنجاح ” .

واستضافت جامعة الفيصل مؤخرا بونيت رنجين، وديفيد سبراول الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا بحضورالرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط ، عمر فاهوم، لإلقاء محاضرة تفاعلية ضمن سلسلة محاضرات كلية ادارة الأعمال. وأدارت المحاضرة سيما خان عضوالمجلس الاستشاري لكلية الأعمال ، المستشارة في هيئة الرياضة العامة السعودية.

وشهدت المحاضرة حضور كبيراً من طلاب الفيصل وخريجيها وعدد من كبار الشخصيات البارزة في قطاع الأعمال. ويمثل رنجين و سبراول أحد أكبر المنظمات العالمية التي تعمل في 150 دولة.

بدأت جلسة النقاش بمشاركة المحاضرين رأيهم في المملكة العربية السعودية ، بتأكيد أن الشعب السعودي طموح لدرجة كبيرة ويعمل بجد من أجل التطور كما يملك الإصرار للاستمرار والنجاح. ثم شاركا المحاضران تجاربهما وطبيعة عملهما وأهم التحديات التي تواجهها Deloitte، كما تمت مناقشة أهم عوامل النجاح والتطور في القطاع الذي تعمل فيه الشركة.

وأشار سبراول ، إلى أن الشركة مبنية على العمل التعاوني وأنها ليست المكان المناسب لمن يبحث عن العمل بصورة منفردة. وبعد الاستماع إلى أسئلة الطلاب ، قال إن الثقة بالنفس و إثبات الوجود هما أهم طرق النجاح في الشركة ، ونصج الطلاب بالعمل بمبدأ ” كن كما أنت “.

ومن جانبه قال رنجين إن السبب وراء نجاحه هو ” الحظ ” بالإضافة إلى الاجتهاد في العمل.