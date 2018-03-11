الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر ١٣١ وظيفة شاغرة للرجال والنساء على المرتبتين الرابعة والسادسة لعدد من المسميات.

وأوضحت أن الوظائف متاحة في المقرات التالية: الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، المدينة المنورة، جازان، نجران، الباحة،عرعر، وادي الدواسر، سكاكا، أبها ،حائل ، تبوك.

وأشترطت أن يكون المتقدم للوظائفـ سعودي الجنسية، ولا يتجاوز عمره ٣٥ عاماً في وظائف المرتبة السادسة، ولا ٣٠ عاماً في وظائف المرتبة الرابعة.

بالإضافة إلى أن يكون لائقاً صحياً للخدمة وفقاً للائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، وغير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية.

وأن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، إضافةً إلى توفر الدورات أو البرامج الإعدادية التي تتطلبها الوظيفة، ومجيداً لاستخدام الحاسب الآلي والنسخ، وأن يكون حاصلاً على خطاب معادلة لدرجة البكالوريوس من وزارة التعليم لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

ولفتت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم إلى أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

ويتاح التقديم بدءا من يوم الأحد الموافق ٢٣/ ٦/ ١٤٣٩هـ عند الساعة السابعة صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الخميس ٢٨/ ٦/ ١٤٣٩هـ عند الساعة الثالثة مساءً.