بالصور.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بجدة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين بإصابات متنوعة في حادث تصادم فجر اليوم الأحد في محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن الحادث أسفر عن حالة وفاة و8 اصابات نتيجة السرعة الزائدة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وأضاف أن 5 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني فهد الطياري باشرو الحادث، إذ تم نقل 8 إصابات، 4 منها متوسطة و4 مستقرة نقلت إلى أقرب منشأة صحية ونقل المتوفى عن طريق النقل غير الإسعافي.