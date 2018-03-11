قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن عن حاجتها لوظائف مدنية

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن قوة الصواريخ الاستراتيجية عن حاجتها لشغل وظائف (مدنية) للسعوديين بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية حسب الجدول الاتي:

مهندسين ميكانيكيين

مهندسين كهربائيين

مهندسين صناعيين

فنيين تصوير ومونتاج

فنيين

كتبه (مدخلي بيانات)

أمناء مستودع

مأموري أرشيف

مشرفي قطع غيار

فنيي لحام

فنيي دهان

فنيي حدادة

عمال نظافة

وجاءت شــروط القبول :

1.أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2.أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم.

3.أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .

4.أن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (( جيد )) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

5.أن يجتاز اجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحدده وأن يكون لائقا طبيا للعمل وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6. ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة , كما أن عملية التسجيل لا تعنى قبول الطلب بصفة نهائيــــة.

سيكون تقديم طلبات الالتحاق عن طريق بوابة التسجيل والقبول على شبكه الانترنت وخلال الفترة من ( 1439/6/23هـ) إلى (1439/6/29هـ) .

التقديم من هنا: