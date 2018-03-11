مرور عسير تحول حركة السير لإنشاء عبارة ” تصريف السيول “

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت ادارة مرور منطقة عسير بالتنسيق مع أمانة منطقة عسير عن تحويل حركة السير نظرا لعزم الأمانة القائمة بإنشاء عبارة لتصريف السيول بالحزام الدائري كالتالي: للقادم من طريق الملك فهد ” الخميس- أبها “.

ويرغب في الاتجاه بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال ” الحزام الشمالي ” إذ سيتم تحويل الحركة من مخرج كوبري الدوريات الأمنية على طريق الخدمة ومن ثم مواصلة السير حتى تقاطع طريق العرين المقابل لأسواق تفاحة وعيادات الموسى للعيون ومن ثم النزول باتجاه الحزام الدائري.

كما سيتم تحويل حركة سير الحزام الجنوبي “طريق الملك عبدالعزيز” والمتجه إلى الشمال من بعد كوبري الإسكان مباشرة لليمين باتجاه الشرق ” عكس الرمب الحالي” والاتجاه لمنطقة التحويل امام شارع عيادة الموسى للعيون ومن ثم الاتجاه عبد طريق حي العرين حيث مدة التنفيذ 60 يوما ، وتنوه ادارة مرور عسير باخذ الحيطة والحذر والتعاون في اختيار طرق بديلة للوصول لوسط المدينة عبر الاتجاه الي طريق الملك عبدالله او طريق التعاون بني ملك.