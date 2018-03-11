أول صورة للمهندس المصري قتيل تطبيق ” أولكس “

القاهرة(صدى):

نشر أحد المواقع المصرية، أول صور للمهندس قتيل تطبيق” أولكس ” بمنطقة مصر الجديدة .

وتجرى النيابة تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل شاب علي يد متهمين اثناء شراءة لاب توب من أشخاص تعرف عليه على تطبيق اولكس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

المجنى عليه يدعى محمد يعمل مهندس، وكان يبحث عن لاب توب بسعر يتناسب مع قدراته المالية، على تطبيق أولكس، وتعرف على شخصين أوهماه بأن لديهما ما يبحث عنه، وبتوجهه إليهما فى مساكن الشيراتون بشرق القاهرة ، قاما باستيقافه وسرقة ما معه بالإكراه، ثم طعنوه بالأسلحة البيضاء، فأردوه قتيلا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر ملقاة بأحد شوارع مصر الجديدة، وتبين وجود جثة المدعو “محمد عبدالعزيز، 25 سنة مهندس، ومقيم بالقناطر الخيرية، مطعونًا بـ6 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وبعمل التحريات تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة واستدرجوا المجني عليه عن طريق تطبيق ” أولكس ” مستغلين رغبته بشراء جهاز لاب توب وقاموا بعرض جهاز وهمي بسعر مغري والتواصل مع الضحية واستقطابه لمنطقة نائية بمساكن الشيراتون وقتله وسرقته ولاذوا بالفرار.