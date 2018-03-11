بالصور..الوحدة الضمانية النسائية بالجموم تحتفل بالموروث الشعبي

نايف السالم(صدى):

تزامناً مع مهرجان الجنادرية ٣٢ تحت شعار ” مجد ورؤية ” ،احتفلت الوحدة الضمانية النسائية بمحافظة الجموم بهذه المناسبة، الأحد التاسع من جماد الآخرة ،ولمدة أسبوع إحياءً للموروث الشعبي بالمنطقة واستخلاصاً للقيم والتقاليد العريقة وربطها بحاضرنا المجيد.

وخصصت الوحدة ركنًا شعبياً تمر به مراجعات الوحدة للتعرف على الأدوات المستخدمة قديماً والحديث عن العادات الاجتماعية وتطورها مع الوقت وتناول شيء من الحلويات الشعبية.

وعبرت الزائرات عن اعتزازهن بتراثنا الوطني المجيد وشكرهن للوحدة لإشراكهن في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية .