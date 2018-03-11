الصين تصوت على قرار يمهد للحكم ” مدى الحياة “

بكين(صدى):

يصوت البرلمان الصيني،اليوم الأحد ،على تعديل دستوري، من شأنه إلغاء نظام الفترات الرئاسية، تمهيدًا للطريق أمام الرئيس شي جين بينج، ليحكم مدى الحياة، وسط توقعات شبه مؤكدة بتمرير التعديل.

ويلغي المشرعون بالبرلمان الحد الأقصى الحالي المحدد لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، واستحداث ” فكر شي جين بينج حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد “، كمبدأ جديد في الدستور.

ويتيح التغيير الأخير للحكومة التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى ” شي ” باعتبارها غير دستورية.