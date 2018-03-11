أول رد عملي من قنوات mbc بعد منع المسلسلات التركية

نورة الشهري (صدى):

عقب إصدارها قرارا بوقف التعاقد مع المسلسلات التركية، بدأت قناة ” mbc ” في عرض المسلسل التلفزيوني ” حب بلا حدود ” على شاشتها يوم الأحد الماضي، والذي يخوض فيه المخرج السعودي مجتبى سعد تجربة جديدة، تتمثل في دمج الدراما بالسينما، من خلال تصوير أحداث المسلسل وفق تقنيات السينما.

وقال مجتبي سعد، الذي اشتهر بأعماله السينمائية، إن هذه التجربة الدرامية الأولى له، وكانت بمثابة تحدٍ حقيقي تمكن من التغلب عليه، مضيفاً أن التحديات تمثلت في معالجة النص ثم إدارة الممثلين؛ حيث إن منهم مَن لم يعتد العمل وفق تقنيات التصوير السينمائي، وهو ما حرص عليه لإظهارهم بصورة مغايرة لإطلالتهم السابقة في الدراما الخليجية.

ومسلسل “حب بلا حدود” يجمع بين الدراما العاطفية والإنسانية؛ حيث يروي قصة طبيبة سعودية شابة قررت الانفصال عن خطيبها، والالتحاق بمنظمة غير ربحية خارج السعودية للمساعدة في إنقاذ أرواح الناس في المناطق المتضررة والمنكوبة، لكنها تواجه صعوبات في التأقلم مع حياتها الجديدة.