أول رد عملي من قنوات mbc بعد منع المسلسلات التركية
عقب إصدارها قرارا بوقف التعاقد مع المسلسلات التركية، بدأت قناة ” mbc ” في عرض المسلسل التلفزيوني ” حب بلا حدود ” على شاشتها يوم الأحد الماضي، والذي يخوض فيه المخرج السعودي مجتبى سعد تجربة جديدة، تتمثل في دمج الدراما بالسينما، من خلال تصوير أحداث المسلسل وفق تقنيات السينما.
وقال مجتبي سعد، الذي اشتهر بأعماله السينمائية، إن هذه التجربة الدرامية الأولى له، وكانت بمثابة تحدٍ حقيقي تمكن من التغلب عليه، مضيفاً أن التحديات تمثلت في معالجة النص ثم إدارة الممثلين؛ حيث إن منهم مَن لم يعتد العمل وفق تقنيات التصوير السينمائي، وهو ما حرص عليه لإظهارهم بصورة مغايرة لإطلالتهم السابقة في الدراما الخليجية.
ومسلسل “حب بلا حدود” يجمع بين الدراما العاطفية والإنسانية؛ حيث يروي قصة طبيبة سعودية شابة قررت الانفصال عن خطيبها، والالتحاق بمنظمة غير ربحية خارج السعودية للمساعدة في إنقاذ أرواح الناس في المناطق المتضررة والمنكوبة، لكنها تواجه صعوبات في التأقلم مع حياتها الجديدة.
الشاعر[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله ان يشغلكم في انفسكم
يامطايا التغريب
الواقع[ عدد التعليقات: 5843 ] نشر منذ 34 دقيقة
يجب أن تكون جميع وسائل الإعلام العربية تخاطب الشارع العربي بطريقة راقية محببة للنفس وسطية محترمة بداية من ديننا الإسلامي العظيم وارث وحضارة ولغة وعادات وتقاليد عربية أصيلة لتنهض اللمة العربية مثل باقي الأمم بدل فرض ثقافات الاعاجم علينا سوا من الشرق أو الغرب
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 32 دقيقة
يقلدون الافلام التركيه
الهدف من ايقاف المسلسلات التركيه اجبار المشاهد على متابعه مسلسلات سعوديه بنفس الطريقه التركيه لطمس الهويه واقناع المراهقات بأن الحريه التركيه يمكن تطبيقها في السعوديه
العالم شغاله بالمسطره ياحبيبي ماشين صح