بالفيديو.. أول تعليق من ” الفريدي ” عن تصريحه عقب مباراة ” الرائد “

ماجد محمد(صدى):

رفض لاعب فريق النصر أحمد الفريدي الاعتذار عن تصريحه السابق عقب مباراة فريقه أمام الرائد، الذي قال فيه إنه مركز في أعماله التجارية؛ لأن النادي يعاني من مشاكل، وغير مهتم بلاعبيه.

وقال الفريدي خلال مقابلة مع برنامج “أكشن يا دوري” في رده على المطالبة بالاعتذار للنادي وجماهيره: “إن الموضوع انتهى بالنسبة لمجلس الإدارة وأغلق، ولا حاجة للاعتذار”.

من جانبه، أبدى الناقد عبدالله بن زنان عدم رضاه عن حديث الفريدي، مشيراً إلى أن الموضوع قد يكون انتهى بالنسبة له، ولكنه لم ينتهِ بالنسبة لجماهير النصر؛ لأنها غير راضية، وتستحق الاعتذار من اللاعب.

يذكر أن إدارة النصر قد أعلنت عن معاقبة اللاعب وتطبيق اللائحة عليه، لما رأته تجاوزاً صدر منه في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه حول المشاكل التي يعاني منها النادي.