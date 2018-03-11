أول تعليق لـ ” خلود الكويتية ” بعد تكدس جمهور مول الطائف عليها ” فيديو “
علقت الدكتورة خلود إحدى مشاهير ” السناب شات ” ، على أحداث الفوضى التي وقعت أمس السبت، داخل إحدى المولات التجارية بمحافظة الطائف نتيجة لوجودها.
وقالت خلود: ” أول شئ بقوله أنتو فخر و سند وأهل.. اللي شفته أمس بالطائف من حب و كرم و عشق ما راح أنساه بحياتي لو يشيب رأسي.. الحمدالله ياربي أنتو نعمة من رب العالمين أشكر ربي وأحمد ربي ليل نهار على هذا الحب “.
وأضافت: ” لما أقول إنه الشعب السعودي شعب جبار هذا أكبر دليل.. حضوركم أمس شرف لي.. أموت عليكم و أعشقكم و كل من حضر على رأسي.. جد جد أنا محظوظة فيكم و محسودة عليكم.. وشكرا على كلامكم الراقي و حبكم يا جميلين الأدب “.
إقرأ أيضًا:
عادل الخالدي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتعليق
ابو راكان[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي حظرلك ابله وناقص عقل
سالم[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
أين هي مفاهيم الحرية والتعدُّدية، ومشاريع الانفتاح، وخطورة الإقصاء، وغيرها من المصطلحات التي عُبِّئْنا بها ردحًا من الزمن؟! أم أن هذه المعاني لا تَتَحَرَّك إلا حين يَرَوْن منكرًا من القول، وزورًا من الفعل، فيُحَامون عنها بمثل هذه المفاهيم الخداعة؟! ناهيكم عن وصْف مَن يُخالفهم في قضيَّة الاختلاط أنه ضد مشروعات التطوير، ومصلحة الوطن، وضد التنمية والإصلاح، وكأن التقَدُّم والتطوُّر لا يتم إلا عبْر بوابة الاختلاط
عباد الله:
لقد شوش هؤلاءِ في موضوع الاختلاط وشغَّبُوا، وشرَّقوا وغربوا، وأوهموا أن الاختلاط مباحٌ، وبَرَّرُوا جواز ذلك بوُجُود الاختلاط في صدر الإسلام، في المساجد، والطواف، والأسواق، والطرقات.
فاتَّقُوا الله – معاشِرَ المؤمنين – حقَّ التقوى، واعْلَمُوا أنكم إلى ربكم سائرون، وعلى أقوالكم وأعمالكم مَجْزِيُّون؛ {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ} [الصافات: 24].
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 2 ساعتين
حقا الطيور على اشباهها تقع , وانتم يامن تدافعتم وتلاسنتم على امر لا نفع فيه لو دعيتم لعمل فيه خير وصلاح لما اجاب منكم احد
نبيل[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله شي يحزن لكن العتب مش عليها العتب على الناس
ياجماعه ترا هذه وحد من مشاهير السوشال الميديا وتحط يومياتها للناس يعني هذه مش داعيه اسلامية ولا قدمت شي جليل للناس ولا هي وزيرة ولا اي شي فقط تحط يومياتها للناس يعني خافوا ربكم شوية ضياع الوقت في مثل هذه الاشياء تبين مدى تفاهه الناس
رااايق[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 2 ساعتين
سخافـة ** وقله العقل مصيبه *!!!
*
الحمد لله على نعمة الدين والعقل **
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4748 ] نشر منذ 1 ساعة
لا مشفتي حنيتي يالللططططيف
جود[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة
والله قل نفعه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 56 دقيقة
لاتعليق،،،،،،،،😏😏
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 27 دقيقة
العتب على المهفات اللي عندنا يطيحون على كل شي وعلى اولياء امورهم فالتينهم لكل هب ودب متخلفين فاهمين الامور غلط والله شفنا مشاهير اجانب خارج المملكة ماصار اللي صار