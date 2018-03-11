أول تعليق لـ ” خلود الكويتية ” بعد تكدس جمهور مول الطائف عليها ” فيديو “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

علقت الدكتورة خلود إحدى مشاهير ” السناب شات ” ، على أحداث الفوضى التي وقعت أمس السبت، داخل إحدى المولات التجارية بمحافظة الطائف نتيجة لوجودها.

وقالت خلود: ” أول شئ بقوله أنتو فخر و سند وأهل.. اللي شفته أمس بالطائف من حب و كرم و عشق ما راح أنساه بحياتي لو يشيب رأسي.. الحمدالله ياربي أنتو نعمة من رب العالمين أشكر ربي وأحمد ربي ليل نهار على هذا الحب “.

وأضافت: ” لما أقول إنه الشعب السعودي شعب جبار هذا أكبر دليل.. حضوركم أمس شرف لي.. أموت عليكم و أعشقكم و كل من حضر على رأسي.. جد جد أنا محظوظة فيكم و محسودة عليكم.. وشكرا على كلامكم الراقي و حبكم يا جميلين الأدب “.

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