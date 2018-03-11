بن مبارك: اليمن يعاني من تدهور إيرادات الدولة
قال أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن في واشنطن، أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات كثيرة؛ نتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 2017 بمقدار 10%، وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65%.
وأشار “بن مبارك”، خلال اجتماع موسّع نظّمته السفارة اليمنية في واشنطن أمس السبت إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، لجأت حكومة بلاده لحزمة من الإصلاحات، ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وسعر الصرف، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع البنك الدولي، بجانب ما تقدمه عدد من الدول المانحة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وفق “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”.
وأضاف “بن مبارك”، أن الحكومة الشرعية تسعى لمعالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز القطاع الخاص، عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة، وتعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين؛ لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى في اليمن.
الواقع[ عدد التعليقات: 5843 ] نشر منذ 41 دقيقة
فيه مناطق كثير محررة وميناء عدن أبدوا في َمخاطبة جميع التجار في الداخل والخارج وسهلوا أجرات أعمالهم ومارسوا التجارة حتى البترول موجود لديكم والزراعة والأسماك والسياحة وفرضوا هيبة الدولة المنظمة بكل قوة وانشواء المحاكم ونفذو الإعدام في المجرمين وتحولوا إلى دولة بدون أحزاب ويصبح حزب واحد فقط هو الوطن اليمني المتعايش والمتطور مثل باقي جيرانكم ويحضر حمل السلاح الا للدولة فقط جيش مرور شرطة