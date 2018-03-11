بن مبارك: اليمن يعاني من تدهور إيرادات الدولة

فهمي محمد(صدى):

قال أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن في واشنطن، أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات كثيرة؛ نتيجة لانخفاض الناتج ‏المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 2017 بمقدار 10%، وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65%.‏

وأشار “بن مبارك”، خلال اجتماع موسّع نظّمته السفارة اليمنية في ‏واشنطن أمس السبت إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، لجأت حكومة بلاده لحزمة من الإصلاحات، ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وسعر الصرف، ‏وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع البنك الدولي، بجانب ما تقدمه عدد من الدول المانحة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وفق “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”.

وأضاف “بن مبارك”، أن الحكومة الشرعية تسعى لمعالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز ‏القطاع الخاص، عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد ‏الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة، وتعزيز الشراكة مع ‏المانحين الدوليين؛ لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة ‏لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى في اليمن.‏