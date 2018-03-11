الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على منطقتين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية خاصه الأجزاء الجنوبية منها ،وتكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على اجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الاوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.