ضريبة يدفعها المواطن منذ 68 عاما ولا يعرف عنها شيئا
أفادت هيئة الزكاة والدخل، بأن هناك ضريبة مفروضة على الشعب منذ 68 عاما ، وقد لا يعرف الكثيرون عنها شيئاً.
وتسائلت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر “: “هل كنت تعلم أن نظام ضريبة الدخل يطبّق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين؟ “.
وأضافت الهيئة، أن أن هناك ضريبة أخرى تسمى ضريبة الاستقطاع على الدخل، وهي تفرض على الدخل الذي تحققه المنشآت غير المقيمة بالمملكة، من نشاط اقتصادي في المملكة.
يأتي ذلك إضافة إلى فرض الضريبة على الأشخاص غير المقيمين ممن يمارسون نشاطاً اقتصادياً بالمملكة، أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15148 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وين المردود حقها
ابولانا[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب ليه تاخذ ضريبه من جميع الطبقات ؟؟؟؟
وما يستفيد من المعلومه الا الشركات والمقيمين … أنا يالمواطن ما لي علاقه ابداً
ناصر[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا تبرير للقيمة المضافه اللي مفروضه علينا الحين
او انهم ناوين ياخذون ضريبه جديده على الدخل
الله يكون في عونا طالعين نازلين رايح فيها يا مواطن