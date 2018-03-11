ضريبة يدفعها المواطن منذ 68 عاما ولا يعرف عنها شيئا

عادل الحربي (صدى):

أفادت هيئة الزكاة والدخل، بأن هناك ضريبة مفروضة على الشعب منذ 68 عاما ، وقد لا يعرف الكثيرون عنها شيئاً.

وتسائلت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر “: “هل كنت تعلم أن نظام ضريبة الدخل يطبّق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين؟ “.

وأضافت الهيئة، أن أن هناك ضريبة أخرى تسمى ضريبة الاستقطاع على الدخل، وهي تفرض على الدخل الذي تحققه المنشآت غير المقيمة بالمملكة، من نشاط اقتصادي في المملكة.

يأتي ذلك إضافة إلى فرض الضريبة على الأشخاص غير المقيمين ممن يمارسون نشاطاً اقتصادياً بالمملكة، أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة.