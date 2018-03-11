ساعي بريد يوزع الحشيش بدلا من الرسائل

لندن(صدى):

تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على ساعي بريد خمسيني متلبسًا أثناء قيامه بعملية تسليم حشيش داخل الطرود، قيمتها 1.2 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك بعدما لاحظت الشرطة وجود عدد مشبوه من طرود تحتوي على القنّب الهندي، كانت متجهة إلى شمال غرب لندن، وهو الطريق الذي يسلكه ساعي البريد المتهم.

وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، خلال محاكمته في محكمة أولد بيلي، بعدما اعترف بتهمة التآمر لتوصيل المخدرات إلى المتعاونين معه.