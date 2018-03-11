مصممة أزياء: إنطلاقة كبيرة لزي المرأة السعودية الفترة المقبلة
أكدت مصممة الأزياء السعودية أمل عنقاوي، على وجود تغير ملحوظ فى إطلالات المرأة السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقالت عنقاوي على هامش مهرجان ” الموضة العربية ” في دورته الثانية المقام بالقاهرة : ” هناك مرحلة كبيرة وانطلاقة للمرأة السعودية، ستشهد تغييرا في الزي ” ، مضيفة : ” بعيدًا عما تشهده المملكة الآن، فإن السعوديات دائمًا مواكبات للموضة منذ فترة طويلة “.
وشارك في المهرجان بجانب المصممة أمل عنقاوي، كلا من: المصمتان السعوديتان عبير عسقول، وغدير أفغالني ومصممة الأزياء المصرية جنا سلطان، والمصرية سالى منير.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15148 ] نشر منذ 2 ساعتين
التصميم شغله حلوه للحريم السعوديات
بس لاتقولون انكم سعوديات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26088 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يكفي السعوديات شر تصاميمكن
الفتاه السعوديه المعروفه
تفتخر بحشمتها ف كل مكان داخل بيتها او خارجه