مصممة أزياء: إنطلاقة كبيرة لزي المرأة السعودية الفترة المقبلة

نورة الشهري (صدى):

أكدت مصممة الأزياء السعودية أمل عنقاوي، على وجود تغير ملحوظ فى إطلالات المرأة السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقالت عنقاوي على هامش مهرجان ” الموضة العربية ” في دورته الثانية المقام بالقاهرة : ” هناك مرحلة كبيرة وانطلاقة للمرأة السعودية، ستشهد تغييرا في الزي ” ، مضيفة : ” بعيدًا عما تشهده المملكة الآن، فإن السعوديات دائمًا مواكبات للموضة منذ فترة طويلة “.

وشارك في المهرجان بجانب المصممة أمل عنقاوي، كلا من: المصمتان السعوديتان عبير عسقول، وغدير أفغالني ومصممة الأزياء المصرية جنا سلطان، والمصرية سالى منير.