  • الأحد 11

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. مصممة أزياء: إنطلاقة كبيرة لزي المرأة السعودية الفترة المقبلة

مصممة أزياء: إنطلاقة كبيرة لزي المرأة السعودية الفترة المقبلة

مصممة أزياء: إنطلاقة كبيرة لزي المرأة السعودية الفترة المقبلة
نورة الشهري (صدى):

أكدت مصممة الأزياء السعودية أمل عنقاوي، على وجود تغير ملحوظ فى إطلالات المرأة السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقالت عنقاوي على هامش مهرجان ” الموضة العربية ” في دورته الثانية المقام بالقاهرة : ” هناك مرحلة كبيرة وانطلاقة للمرأة السعودية، ستشهد تغييرا في الزي ” ، مضيفة : ” بعيدًا عما تشهده المملكة الآن، فإن السعوديات دائمًا مواكبات للموضة منذ فترة طويلة “.

وشارك في المهرجان بجانب المصممة أمل عنقاوي، كلا من: المصمتان السعوديتان عبير عسقول، وغدير أفغالني ومصممة الأزياء المصرية جنا سلطان، والمصرية سالى منير.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15148 ] نشر منذ 2 ساعتين

التصميم شغله حلوه للحريم السعوديات
بس لاتقولون انكم سعوديات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يكفي السعوديات شر تصاميمكن

الفتاه السعوديه المعروفه
تفتخر بحشمتها ف كل مكان داخل بيتها او خارجه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *