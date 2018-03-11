حقيقة فرض غرامة على غسيل السيارات أمام المنزل

علي القحطاني (صدى):

على خلفية الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول فرض غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال، لغسيل السيارات أمام المنازل، نفت كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة صحة هذه الانباء.

وأوضح متحدث البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا الخيل أنهم ليسوا جهة قبض ولا يوجد في اللائحة مثل هذه المخالفات.

بينما أشار متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن الموضوع يخص استهلاك المياه ولا علاقة لهم بالأمر.