شاهد.. الملك عبد العزيز مع أشقائه وأمير الكويت في عام 1910

عادل الحربي (صدى):

نشر نشطاء موقع “تويتر”، صورة نادرة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، في شبابه تعود لعام 1910، مع أشقائه وبرفقتهم الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت آنذاك.

وظهر في الصورة الملك عبدالعزيز جالساً، وعلى يساره أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح والأمير محمد بن عبدالرحمن، ويقف في الصف الثاني الأمراء سعود بن عبدالرحمن وعبدالله بن عبدالرحمن وسعد بن عبدالرحمن، إضافة إلى الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز.

الملك عبد العزيز ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، سعد بن عبدالرحمن