بالفيديو..ولي العهد يحرج مراسل الجزيرة القطرية

علي العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إحراج ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، لمراسل قناة الجزيرة القطرية، لحظة وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

جاء ذلك بعدما وجه له المراسل سؤالا: ” متى تتوقفون عن تفجير المدنيين في اليمن يا أمير محمد؟ “.

لكن ولي العهد السعودي مضى في طريقه من السيارة إلى مدخل المبنى متجاهلًا حتى الالتفات إلى المراسل الذي بدا عليه الارتباك.

وأوضح المراسل أن هذه هي المسافة المسموحة للإعلاميين بالتواجد أمام ولي العهد ،مضيفًا ” الزيارة مخططة بين بريطانيا والسعودية، وبريطانيا لا تريد أن يكون هناك درجة واضحة من القرب مع الإعلاميين، وأنه ليس هناك مؤتمر صحفي سيتم إجراؤه بهذا الشأن “.