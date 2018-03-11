بالفيديو.. المكان الذي جمع فيه رسول الله صحابته لفتح مكة

نايف السالم(صدى):

عرضت قناة العربية، تقريرا عن المكان الذي تجمع فيه الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” مع أصحابه لفتح مكة.

وكان فتح مكة أهم فتح للإسلام والمسلمين، أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة والمسلمين عامة، فقد جاء هذا الفتح المبارك بعد سنوات متواصلة من الدعوة والجهاد لتبليغ رسالة الإسلام، فتوج مرحلة مهمة من مراحل الدعوة الإسلامية، وكان أشبه ما يكون بنهاية المطاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، وبداية المطاف لمن بعده لإتمام مهمة نشر الدعوة في أرجاء الأرض كافة.