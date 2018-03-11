مصري يحرق زوجته حية بسبب الغسيل

القاهرة(صدى):

تعدى زوج مصري على زوجته بالضرب إلى أن فقدت وعيها، وقام بإشعال النار فيها اعتقادًا منه أنه ماتت، ليخفي جريمته.

وجاء البلاغ من أهالي قرية ” العنانية ” في مصر، يفيد بنشوب حريق داخل منزل أحدهم ووفاة زوجته، 26 سنة، غير أن خبراء الأدلة الجنائية أكدوا أن الحريق نشب عمداً وبه شبهة جنائية.

وترجع التفاصيل إلى أن الزوج كان مسافرًا إلى المملكة السعودية، وعند عودته إلى المنزل طلب منها غسيل ملابسه فلم تستجب، فدفعها بقوة فسقطت على حافة السرير، ما تسبب في فقدانها للوعي”.

واعتقد الزوج أنها توفيت فلجأ إلى حيلة حتى يخفي جريمته، من خلال إشعال النيران في السرير ما أدى إلى تفحم الجثة، وكأن الحريق هو السبب الحقيقي للوفاة.

والسبب الذي دفع فريق المباحث والأدلة الجنائية للشك في الواقعة جنائياً، هو عدم محاولة الزوجة الهرب من النيران المشتعلة والعثور على جثتها فوق السرير، فتم مواجهة الزوج الذي إعترف بارتكاب الواقعة.