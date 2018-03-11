البحث عن سبعيني مفقود خرج لصلاة الفجر ولم يعد في المدينة

نايف السالم(صدى):

تستمر شرطة المدينة المنورة في تكثيف جهودها للعثور على مسن فلسطيني بعد خروجه لصلاة الفجر منذ الجمعة.

المسن، الذي يدعى ” عبدالله حنني ” ، ويبلغ من العمر 75 عاما، قال ذووه إنه جاء لأداء العمرة ضمن مجموعة من الفلسطينيينن، كان من بينهم شاب يرافقه، لكنه غاب عن ناظره خلال صلاة فجر أول أمس الجمعة، ولم يستطع العثور عليه، وأكدوا أنه مصاب بمرض ألزهايمر.

وقال مرافقو المسن المفقود إنه خرج بدون أوراقه الثبوتية أو إقامته وبطاقة العمرة وهاتفه الجوال؛ وهو ما يعقد من مهمة العثور عليه.