 رسائل إلكترونية تتسبب في جلد مواطن 80 جلدة والسجن شهرين

علي القحطاني (صدى):

تسببت رسالة إلكترونية اعتبرت سبا وقذفا بحق أحد المواطنين الآخري، في معاقبة محكمة الاستئناف لمواطن بـ80 جلدة، والسجن شهرين، وغرامة 5 آلاف ريال.

وقالت وزارة العدل ، عبر حسابها الرسمي بموقع “ تويتر ”، اليوم السبت، إنَّ محكمة الاستئناف صدقت على حكم بإقامة حد القذف ضد أحد المدعى عليهم، مضيفة أنه تم الحكم على المدعى عليه في قضية “ قذف ” عن طريق رسائل إلكترونية بـ80 جلدة، إضافة إلى السجن لمدة شهرين، وغرامة مالية 5 آلاف ريال.

وأشارت إلى أنَّ المدعى العام أقام دعواه ضد المدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بإرسال رسائل إلكترونية عن طريق بريده الإلكتروني، للمدعى ولأشخاص آخرين، تتضمن قذفًا وسبًا وشتمًا له وتشهيرًا به، وطالب بإقامة حد القذف وكذلك تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة 5 من المادة 2 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأقرّ المدعى عليه بصحة الواقعة، ودفع بأنه اعتذر للمدعى عن ذلك، ثم حضر المدعى بالحق الخاص، وادَّعى بمثل ما ادعى به المدعى العام، وطلب إقامة حد القذف على المدعى عليه وتعزيره لحقّه الخاص.

وأوضح البيان، أنه ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نُسِب إليه، وحكم عليه بحد القذف 80 جلدة، وصرف النظر عن طلب المدعى بالحق الخاص تعزيره اكتفاءً بحد القذف، وحكم للحق العام بسجنه لمدة شهرين وبتغريمه 5 آلاف ريال.