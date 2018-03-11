تصوير الطعام يزيد الوزن

متابعات(صدى):

أكد مختصون أن الحرص على نشر صور الوجبات اليومية، على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون سببًا في زيادة الوزن.

وأوضح المختصون أن السبب يكمن في الحرص على إظهار الوجبات أثناء التقاط الصور بشكل مميز، وأن تكون غنية بالألوان المختلفة الأمر الذي يدفعك إلى إضافة العديد من المكونات إلى الطبق الواحد.

ولفتوا إلى أن الطبق العادي الذي سنتناوله خلال وجبة الإفطار مثلا من الممكن أن يصل إلى 320 سعرا حراريا، ولكن عندما نقرر تصوير الطبق سنضيف له العديد من المكونات ، وتجد أن السعرات الحرارية الخاصة بالطبق قد وصلت إلى 716 سعرا حراريا فأكثر.