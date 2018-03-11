بالفيديو.. الفرق بين استقبال ولي العهد و نتنياهو ببريطانيا
أظهر مقطع فيديو متداول، الفرق بين استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ،وبين استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر الحكومة البريطانية.
ووثق الفيديو لحظة استقبال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لسمو ولي العهد وسعادتها بالتقاط الصور التذكارية بجانبه ، وكذلك الاستقبال المهيب للوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان .
بينما ظهر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتياهو وحيداً ولم يستقبله أحد ، وأنتظر أمام الباب حتى يفتحوا له.
وقال أحد مغردو ” تويتر ” : ” هذا ولد سلمان وريث المجد وهذاك نتن ياهوه ” ،وأضاف آخر : ” الفخر كل الفخر لا شفت زوله، بهيبة الملوك يفكون الصعايب “.
#فيديو 🔴
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شاهد الفرق بين استقبال سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان وبين استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو في مقر الحكومة البريطانية في #لندن خلال زيارة ولي العهد مؤخراً الى بريطانيا.
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.#السعودية#بريطانيا
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. pic.twitter.com/KnLg9hFQk4
— خبر عاجل (@AjelNews24) ١٠ مارس، ٢٠١٨
qlq[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربي يحفظك يا ولي العهد