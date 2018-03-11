بالفيديو.. الفرق بين استقبال ولي العهد و نتنياهو ببريطانيا

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، الفرق بين استقبال سمو ‫ولي العهد‬ الأمير ‫محمد بن سلمان ،وبين استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‫نتنياهو‬ في مقر الحكومة البريطانية.

ووثق الفيديو لحظة استقبال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لسمو ولي العهد وسعادتها بالتقاط الصور التذكارية بجانبه ، وكذلك الاستقبال المهيب للوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان .

بينما ظهر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتياهو وحيداً ولم يستقبله أحد ، وأنتظر أمام الباب حتى يفتحوا له.

وقال أحد مغردو ” تويتر ” : ” هذا ولد سلمان وريث المجد وهذاك نتن ياهوه ” ،وأضاف آخر : ” الفخر كل الفخر لا شفت زوله، بهيبة الملوك يفكون الصعايب “.