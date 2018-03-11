بالأسماء.. المهن المشمولة في قرار توطين منافذ تأجير السيارات

عادل الحربي (صدى):

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن المهن المشمولة في قرار توطين منافذ تأجير السيارات.

وقال أبا الخيل عبر حسابه بموقع “تويتر” ، أن المهن هي “المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسلم”، وأن القرار سيتم العمل به بداية من أول رجب المقبل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل نوه في وقت سابق، بصدور قرار يقصر 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات، منها محلات السيارات والدراجات البخارية والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات، ومواد الإعمار والبناء والسجاد بأنواعه والحلويات.