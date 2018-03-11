بالفيديو..بعد إزالة عرباتهم دون إنذار..معاناة مالكي ” العربات المتنقلة ” بجازان

تركي السالم(صدى):

أعرب عدد من مالكي العربات المتنقلة ” التراك فود ” بالكورنيش الشمالي بجازان ،عن معاناتهم من تصرف أمانة المنطقة، بعد إزالة عرباتهم بدون سابق إنذار، مطالبين الجهات المعنية بدعم مثل هذه المشاريع الصغيرة لشباب وشابات الوطن.

وطالب أحد مالكي العربات المتنقلة الجهات المعنية بضرورة تخصيص موقع مخصص لممارسة نشاطهم فيه أسوة ببقية مناطق المملكة ،مؤكدًا بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه داعمين لشباب الوطن في مختلف المجالات.

ومن جانبه قال مغردون بموقع التواصل ” تويتر ” أن مولدات الكهرباء الخاصة فيها مصدر ضخم للإزعاج في الكورنيش ،وقال أحدهم : ” بتجربة شخصية من أغلب العربات أطعمتها افتقدت للنظافة ،أنا مع إرجاعها و لكن بدون الفوضى السابقة “.

وقال مغرد آخر : ” يجب تخصيص موقع خاص لهم ليس ببعيد عن مرتادي الكورنيش ولكن مسافة بسيطة حتى لا تزعج مولداتهم المتنزهين هذا ما لاحظته عند زيارتي للكورنيش “.